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Afyonkarahisar'daki "Türkiye'nin Gastrodiplomasi Modeli: Sofra ve Miras" programı Frigya gezisiyle sona erdi

Afyonkarahisar'daki 'Türkiye'nin Gastrodiplomasi Modeli: Sofra ve Miras' programı Frigya gezisiyle sona erdi
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Afyonkarahisar'da düzenlenen 'Türkiye'nin Gastrodiplomasi Modeli: Sofra ve Miras' programının üçüncüsü, katılımcıların Friglerden kalma tarihi Ayazini köyünü ziyaret etmesi ve yöresel lezzetleri tatmasıyla tamamlandı.

Afyonkarahisar'da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca düzenlenen " Türkiye'nin Gastrodiplomasi Modeli: Sofra ve Miras" programının üçüncüsü, Frigya gezisiyle tamamlandı.

Kentteki "Türkiye'nin Gastrodiplomasi Modeli: Sofra ve Miras" programına gelen katılımcılar ve medya mensupları, İhsaniye ilçesindeki Friglerden kalma tarihi yapılarıyla öne çıkan Ayazini köyünü gezdi.

Katılımcılar ve medya mensupları, burada 3 bin yıllık medeniyetin izlerini taşıyan kaya yerleşimleri, oyma mezarlar, mağaralar ve şapelleri inceledi.

Ayazini Karşılama Merkezi'nde bölgenin yöresel lezzetlerini deneyimleyen katılımcılar ve medya mensupları, programın ardından kentten ayrıldı.

Kaynak: AA / Arif Yavuz
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