Afyonkarahisar'daki 'Türkiye'nin Gastrodiplomasi Modeli: Sofra ve Miras' programı Frigya gezisiyle sona erdi

Afyonkarahisar'da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca düzenlenen " Türkiye'nin Gastrodiplomasi Modeli: Sofra ve Miras" programının üçüncüsü, Frigya gezisiyle tamamlandı.

Kentteki "Türkiye'nin Gastrodiplomasi Modeli: Sofra ve Miras" programına gelen katılımcılar ve medya mensupları, İhsaniye ilçesindeki Friglerden kalma tarihi yapılarıyla öne çıkan Ayazini köyünü gezdi.

Katılımcılar ve medya mensupları, burada 3 bin yıllık medeniyetin izlerini taşıyan kaya yerleşimleri, oyma mezarlar, mağaralar ve şapelleri inceledi.

Ayazini Karşılama Merkezi'nde bölgenin yöresel lezzetlerini deneyimleyen katılımcılar ve medya mensupları, programın ardından kentten ayrıldı.