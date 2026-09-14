Gastro Edirne 2026'nın yarışma jürileri belirlendi

Edirne Valiliğince düzenlenecek 3. Topraktan Sofraya Edirne Gastronomi Festivali kapsamında gerçekleştirilecek uluslararası aşçılık ve yöresel yemek yarışmalarının jüri üyeleri belirlendi.

18-20 Eylül'de Söğütlük Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek festivalde "Gastro Edirne 2026 Uluslararası Aşçılık Yarışması" ile "Yöresel Yemek Yarışması" düzenlenecek.

Uluslararası Aşçılık Yarışması'nın komite başkanlığını Emrah Köksal Zengin, jüri başkanlığını Ahmet Karaman, jüri başkan yardımcılığını Yahya Akay yapacak. Yarışmanın jüri heyetinde Burçak Temuçay, Dejan Hristovski, Durmuş Yılmaz, Elif Erdem, İbram Erol, Müslüm Tüken, Nural Şahin Çakır, Sedat Aksu, Shkelzen Prenci ve Zaim Merdani yer alacak.

Yöresel Yemek Yarışması ise hamur işleri, ana yemek ve tatlı olmak üzere üç kategoride gerçekleştirilecek.

Hamur işleri kategorisinde jüri başkanı Sedat Kocadağ olurken, Batuhan Atartutan, Berk Fırıncı, Nursel Çiçekçi, Ramiz Yıldırmaz ve Tunahan Yaykındağ jüri üyesi olarak görev yapacak.

Ana yemek kategorisinin jüri başkanlığını Güray Yıldız üstlenecek. Emrah Meşe, Emre Girgin, Gökhan Çekver ve Şendoğan Susamışleyen jüri heyetinde yer alacak.

Tatlı kategorisinde ise jüri başkanı Mustafa Mercan ile Buse Pekşen Gündoğdu, Çağla Yumuk Mercan, Emine İnci, Gülşah Razlık ve Güvenç Kavak değerlendirmelerde bulunacak.

Bu yıl "Edirne beyaz peyniri" temasıyla düzenlenecek festivalde, üç gün boyunca yarışmaların yanı sıra söyleşi, atölye ve yemek gösterileri gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA