Gastro Edirne 2026 Hazırlıkları Başladı: Şefler ve Gastronomi Temsilcileri Devecihan'da Buluştu
Edirne'de 18-20 Eylül'de düzenlenecek Gastro Edirne 2026 öncesinde, Devecihan'da gerçekleştirilen toplantıda şefler, üreticiler ve sektör temsilcileri bir araya geldi. Toplantıda, kentin coğrafi işaretli ürünleri başta Edirne beyaz peyniri olmak üzere gastronomi değerlerinin daha etkin tanıtılması, peynirin bilinirliğinin artırılması ve üreticilerin daha geniş kitlelere ulaşması için yapılacak çalışmalar ele alındı.
Edirne'de 18-20 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Gastro Edirne 2026 kapsamında "Şefler ve Gastronomi Çalışma Toplantısı" gerçekleştirildi.
Edirne Valiliği himayelerinde, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda Devecihan'da düzenlenen toplantıda gastronomi sektörünün temsilcileri bir araya geldi.
Toplantıya, Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası ile Edirne Peynirini Koruma ve Tanıtma Derneği Başkanı H. Sezai Irmak'ın yanı sıra peynir üreticileri, şefler, restoran ve otel temsilcileri katıldı.
Festivalin bu yılki ana temalarından biri olan Edirne beyaz peyniri başta olmak üzere kentin coğrafi işaretli ürünleri ve gastronomi değerlerinin daha etkin tanıtılmasına yönelik yapılabilecek çalışmalar değerlendirildi.
Toplantıda ayrıca Edirne beyaz peynirinin bilinirliğinin artırılması, üreticilerin daha geniş kitlelere ulaşması ve kentin gastronomi mirasının tanıtılmasına yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.