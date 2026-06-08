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Batman'da Garzan Çayı'nda mahsur kalan 3 kişi botla kurtarıldı

Batman'da Garzan Çayı'nda mahsur kalan 3 kişi botla kurtarıldı
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Batman'ın Beşiri ilçesinde piknik yaparken su seviyesinin yükselmesiyle adacıkta mahsur kalan 3 kişi, itfaiye dalgıç ekipleri tarafından botla kurtarıldı.

BATMAN'ın Beşiri ilçesinde piknik yapmak için gittikleri Garzan Çayı kıyısında suların yükselmesi sonucu oluşan adacıkta mahsur kalan 3 kişi, itfaiyeye bağlı dalgıç ekipleri tarafından botla kurtarıldı.

Olay, dün gece saatlerinde Beşiri ilçesindeki Garzan Çayı'nda meydana geldi. Piknik yapmak amacıyla çay kenarına giden 3 kişi, su seviyesinin yükselmesiyle oluşan adacıkta mahsur kaldı. Kendi imkanlarıyla bulundukları yerden çıkamayan grup, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve jandarma sevk edildi. Adacıkta mahsur kalan 3 kişi, itfaiyeye bağlı dalgıç ekiplerinin botla çalışması sonucu kurtarılarak güvenli alana ulaştırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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