Gara Bölgesinde 2 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlık, operasyonların kararlılıkla süreceğini vurguladı.
(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek!" denildi.