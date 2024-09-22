Gara Bölgesinde 2 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek!" denildi.