Gansu Eyaleti Şiddetli Yağışlarla Mücadele Ediyor

LONGNAN, 26 Temmuz (Xinhua) -- Gansu meteoroloji bürosu yaptığı açıklamada, eyaletin Pazartesi gününden Çarşamba gününe dek sadece bu yıl değil, 1961 yılından bu yana da karşılaşılan en şiddetli yağışlara sahne olduğunu bildirdi. Longnan kenti sakinleri selden etkilenen altyapıyı onarmak ve hayatı normale döndürmek için zamana karşı yarışıyor.