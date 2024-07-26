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Gansu Eyaleti Şiddetli Yağışlarla Mücadele Ediyor

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Gansu eyaletinde yaşanan şiddetli yağışlar, 1961 yılından bu yana görülen en yoğun yağışlar olarak kaydedildi. Longnan kenti sakinleri, selin etkilediği altyapıyı onarmak ve hayatı normale döndürmek için hızla çalışıyor.

LONGNAN, 26 Temmuz (Xinhua) -- Gansu meteoroloji bürosu yaptığı açıklamada, eyaletin Pazartesi gününden Çarşamba gününe dek sadece bu yıl değil, 1961 yılından bu yana da karşılaşılan en şiddetli yağışlara sahne olduğunu bildirdi. Longnan kenti sakinleri selden etkilenen altyapıyı onarmak ve hayatı normale döndürmek için zamana karşı yarışıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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