Gana-Türkiye Mezunları Derneğine TİKA'dan Tefrişat Desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Gana-Türkiye Mezunları Derneğine sağladığı tefrişat desteği projesinin açılışını Akra'da gerçekleştirdi. Açılışta Türkiye'nin Akra Büyükelçisi Hüseyin Güngör, eğitimin önemine ve iki ülke ilişkilerine katkılara değindi.

Gana'nın başkenti Akra'da düzenlenen açılış törenine, Türkiye'nin Akra Büyükelçisi Hüseyin Güngör, TİKA Nijer Proje Koordinatörü Ali Kurt, Hüdayi Vakfı Gana Koordinatörü Remzi Şeker???????, Türkiye mezunları ve davetliler katıldı.

Büyükelçi Güngör, törende yaptığı konuşmada, Gana-Türkiye Mezunları Derneğinin önemine vurgu yaparak, Türkiye'de eğitim alıp ülkelerine dönen mezunların iki ülke ilişkilerine önemli katkılar sunduğunu belirtti.

Güngör, TİKA ile mezunlar derneği arasında yürütülen ortak çalışmaların gelecekte daha verimli sonuçlar doğuracağını ifade etti.

TİKA Nijer Proje Koordinatörü Kurt da TİKA'nın kuruluş amaçlarına ve farklı kıtalarda yürüttüğü kalkınma projelerine vurgu yaparak, kurumun eğitim, sağlık, tarım ve hayvancılık gibi alanlarda destek verdiğini belirtti.

Gana-Türkiye Mezunları Derneği Başkanı Musa Nuhu da Hüdayi Vakfı tarafından tahsis edilen ve TİKA tarafından tefrişatı tamamlanan yeni ofisin, ülke genelinde mezunların faaliyetlerini daha etkin şekilde sürdürmelerine katkı sağlayacağını söyledi.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
