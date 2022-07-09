Gana'nın başkenti Akra'da Kurban Bayramı namazı kılındı Gana'nın başkenti Akra'da Kurban Bayramı namazı eda edildi. Gana'nın başkenti Akra'da Kurban Bayramı namazı eda edildi. Binlerce Ganalı Müslüman, bayram namazı için başkent Akra'daki Gana Milli Camisi'nde buluştu. Namaz öncesi yöresel kıyafetleriyle camiye gelen vatandaşlar renkli görüntüler oluşturdu. Nima Bölgesi Başmüftüsü Nuh Jaja'nın ardında saf tutan cemaat, bayram namazını kıldı. "Batı Afrika'nın en büyük camisi" özelliğini taşıyan Gana Milli Camisi, özellikle bayram namazlarında binlerce Müslümanı ağırlıyor. AA / Alican Ocak - Güncel Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Gana'nın başkenti Akra'da Kurban Bayramı namazı kılındı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.