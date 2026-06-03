Gana Cumhurbaşkanı Mahama'dan Afrika'nın BM Güvenlik Konseyinde daimi temsili çağrısı

Gana Cumhurbaşkanı John Dramani Mahama, Birleşmiş Milletlerin (BM) reforme edilerek Afrika'ya BM Güvenlik Konseyinde daimi temsil hakkı verilmesi çağrısını yineledi.

Gana basınındaki haberlere göre, Mahama, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Chatham House düşünce kuruluşunda düzenlenen oturumda konuştu.

Mahama, BM'nin reforme edilerek Afrika'ya BM Güvenlik Konseyinde daimi temsil hakkı verilmesi çağrısını yineledi.

BM'nin mevcut yapısının 1945 yılındaki güç dengelerini yansıttığını belirten Mahama, küresel yönetişim kurumlarının günümüzün siyasi gerçeklerine uygun şekilde yeniden yapılandırılması gerektiğini söyledi.

Uluslararası sistemin, insanlığın önemli bir bölümünün karar alma mekanizmalarında yapısal olarak yeterince temsil edilmediği bir ortamda meşruiyetini sürdüremeyeceğini ifade eden Mahama, Afrika'nın BM'de 54 üye devlete sahip olmasına ve 2050 yılına kadar dünya nüfusunun yaklaşık dörtte birini oluşturmasının öngörülmesine rağmen BMGK'de daimi temsil hakkından mahrum bırakıldığını vurguladı.

Mahama, "Bu yalnızca usule ilişkin anormallik değil, tarihi bir adaletsizlik ve çok taraflı sistemin güvenilirliğini zedeleyen yapısal bir dengesizliktir." değerlendirmesinde bulundu.

Gana'nın, BM sisteminde kapsamlı reformları desteklediğini kaydeden Mahama, BMGK'de Afrika için adil temsil sağlanmasının bu reformların önemli bir parçası olduğunu dile getirdi.

Mahama, İkinci Dünya Savaşı sonrasında oluşturulan uluslararası düzenin eksikliklerine rağmen küresel istikrarın sağlanmasına katkıda bulunduğunu belirterek, BM Şartı'nın devletlerin egemen eşitliği, toprak bütünlüğü, anlaşmazlıkların barışçıl çözümü ve kalkınma gibi temel ilkeleri ortaya koyduğunu hatırlattı.

Bu ilkelerin, Gana dahil birçok eski sömürge ülkesinin bağımsızlığını kazanmasına ve egemenliğini tesis etmesine zemin hazırladığını kaydeden Mahama, günümüzde ise uluslararası hukuk kurallarının seçici biçimde uygulandığını, çok taraflı uzlaşı kültürünün zayıfladığını ve stratejik rekabetin ortak sorumluluk anlayışının önüne geçtiğini söyledi.

Mahama, çeşitli bölgelerde devam eden çatışmaların uluslararası sistemin güvenilirliğini test ettiğini, iklim finansmanı taahhütlerinin yerine getirilmediğini ve kalkınma yardımlarında daralma yaşandığını belirtti.

Dünyanın teknolojik açıdan giderek daha fazla birbirine bağlandığına ancak siyasi olarak parçalandığına dikkati çeken Mahama, Küresel Güney ülkeleri için temel sorunun uluslararası düzenin değişip değişmediği değil, bu dönüşümün nasıl yönetileceği olduğunu kaydetti.

Mahama, Gana'nın değişen küresel ortam karşısındaki yaklaşımının, küresel yönetişimin reforme edilmesi, Afrika entegrasyonuna liderlik edilmesi, karşılıklı faydaya dayalı dengeli ortaklıkların geliştirilmesi ve ulusal kalkınma sürecinde egemen karar alma kapasitesinin güçlendirilmesi olmak üzere dört stratejik önceliğe dayandığını sözlerine ekledi.