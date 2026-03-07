Gana, İsrail'in Lübnan'da BM Barış Gücü askerlerini hedef almasını kınadı

Gana hükümeti, İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Kozah beldesinde Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü'ne (UNIFIL) ait bir mevziyi hedef almasını kınadı.

Gana Dışişleri Bakanı Samuel Okudzeto Ablakwa, yaptığı yazılı açıklamada, hükümetin BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e mektup göndererek saldırıyla ilgili kapsamlı bir soruşturma talep ettiğini belirtti.

Gana'nın saldırıyı kınadığını aktaran Ablakwa, saldırıyı "kınanması gereken bir eylem" olarak nitelendirerek olayın tüm yönleriyle, derhal, tarafsız ve şeffaf biçimde soruşturulması çağrısında bulundu.

Sorumluların tespit edilerek hesap vermesi gerektiğini vurgulayan Ablakwa, söz konusu saldırının uluslararası hukukun ciddi bir ihlali olduğunu ve BM barış gücü personeline tanınan korumaları zayıflattığını ifade etti.

Ablakwa, BM'den bölgede görev yapan Gana birliği ile diğer barış gücü askerlerinin güvenliğini artırmak için gerekli tüm adımların atılmasını istedi.

Bakan Ablakwa, "Gana hükümeti, cesur askerlerimize adaletin sağlanması ve güvenliklerinin güçlendirilmesi için hiçbir çabadan kaçınılmayacağı konusunda güvence vermektedir." ifadelerini kullandı.

Gana'nın BM barış gücü operasyonlarına uzun süredir devam eden bağlılığını yineleyen Ablakwa, uluslararası barış ve güvenliği koruma çabalarında barış gücü personelinin güvenliğinin öncelikli olması gerektiğini vurguladı.

Ablawa, gelişmeleri yakından izlemeyi sürdüreceğini ve olayla ilgili olarak BM yetkilileriyle temas halinde olacağını bildirdi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu Kozah beldesinde UNIFIL bünyesinde görev yapan Gana askerlerine ait bir noktaya hava saldırısı düzenlemişti. Saldırı sonucu Gana askerleri arasında yaralılar olduğu belirtilmişti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Ardından, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan itibaren ülkeye düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 217'ye yükseldiğini, 798 kişinin yaralandığını açıklamıştı.