Gana Yabancı Düşmanlığına Yönelik Endişeler Nedeniyle 300 Vatandaşını Güney Afrika'dan Tahliye Etti
Gana hükümeti, artan yabancı düşmanlığı endişeleri nedeniyle Güney Afrika'da bulunan 300 vatandaşını tahliye ederek başkent Akra'ya getirdi. 800'den fazla Gana vatandaşı yardım talebinde bulunmuştu.
AKRA, 29 Mayıs (Xinhua) -- Güney Afrika'dan tahliye edilen 300 Gana vatandaşı, Gana'nın başkenti Akra'daki Akra Uluslararası Havalimanı'na ulaştı, 27 Mayıs 2026.
Güney Afrika'da bulunan 800'den fazla Gana vatandaşı, ülkelerinin diplomatik temsilciliğine başvurarak yardım talep etmişti.
