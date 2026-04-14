Gana'dan AB ile güvenlik anlaşmasına "yabancı askeri üs" iddialarına yalanlama

Gana Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği (AB) ile imzalanan Güvenlik ve Savunma Ortaklığı Anlaşması'nın ülkede "yabancı askeri üs" kurulmasına veya "yabancı asker" konuşlandırılmasına izin verdiği yönündeki iddiaları yalanladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, kamuoyunda oluşan yanlış bilgilendirmelere açıklık getirmek amacıyla değerlendirmede bulunulduğu belirtildi.

"Anlaşma ne Gana'da yabancı askeri üslerin kurulmasını öngörmekte ne de yabancı askerlerin Gana topraklarında konuşlandırılmasına izin vermektedir." ifadelerine yer verilen açıklamada, ülkenin egemenliği ve toprak bütünlüğünün tamamen korunduğu vurgulandı.

Açıklamada, anlaşmanın terörle mücadele, Gine Körfezi'nde deniz güvenliği, siber güvenlik, sınır yönetimi ile barışı koruma ve krizlere müdahale operasyonları gibi alanlarda işbirliğini güçlendirmeyi amaçladığı kaydedildi.

Bunun yanı sıra anlaşma kapsamında Gana'nın güvenlik kurumlarına teknik destek, eğitim ve ekipman sağlanmasının da öngörüldüğü bildirildi.

Ortaklığın yeni bir girişim olmadığı, Gana ile AB arasında uzun süredir devam eden işbirliğinin daha koordineli bir çerçeveye kavuşturulması niteliği taşıdığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca anlaşmanın, karşılıklı saygı ve Gana'nın ulusal güvenlik öncelikleri temelinde şekillendiği belirtildi. Batı Afrika'daki artan güvenlik tehditleri, özellikle Sahel'deki aşırıcılık ve Gine Körfezi'ndeki deniz güvenliği risklerinin işbirliğinin güçlendirilmesinde etkili olduğu kaydedildi.

Gana ile AB arasında 24 Mart'ta güvenlik ve savunma alanında kapsamlı bir ortaklık anlaşması imzalanmıştı.