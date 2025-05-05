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Gana'da Yüksek Mahkeme Başkanı için Protesto Düzenlendi

Gana'da Yüksek Mahkeme Başkanı için Protesto Düzenlendi
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Cumhurbaşkanı John Dramani Mahama tarafından görevden uzaklaştırılan Yüksek Mahkeme Başkanı Gertrude Araba Esaaba Torkornoo için Gana'nın başkenti Akra'da geniş katılımlı bir protesto gösterisi yapıldı. Göstericiler, Torkornoo'nun yeniden göreve iade edilmesini ve yargı bağımsızlığının korunmasını talep etti.

Gana'da, Cumhurbaşkanı John Dramani Mahama tarafından görevden uzaklaştırılan Yüksek Mahkeme Başkanı Gertrude Araba Esaaba Torkornoo için protesto düzenlendi.

Ulusal basındaki haberlere göre, ana muhalefetteki Yeni Vatansever Partinin (NPP) çağrısıyla, Torkornoo'nun yeniden göreve iade edilmesi talebiyle başkent Akra'da geniş katılımlı bir protesto gösterisi yapıldı.

Sabah erken saatlerde Yüksek Mahkeme binasının karşısında toplanan göstericiler, anayasal düzeni ve yargı bağımsızlığını savunmak amacıyla ülkenin en işlek caddelerinden birinde yürüyüş gerçekleştirdi.

Gösteri organizatörleri, Torkornoo'nun siyasi nedenlerle ve anayasaya aykırı bir biçimde görevden alındığını savunarak, bu durumun Gana'nın demokratik temellerini tehdit ettiğini ileri sürdü.

Protestocular, yargı erkinin üst düzey temsilcilerine hitaben kaleme alınan bir dilekçeyi Yüksek Mahkeme'ye teslim etti.

Protestocular ayrıca parlamentoya ve Cumhurbaşkanlığı Ofisi'ne resmi dilekçeler sunarak, kararın geri çekilmesi ve yargı bağımsızlığının daha güçlü teminat altına alınması talep etti.

Gana Cumhurbaşkanı Mahama, hakkında yolsuzluk ve usulsüzlük iddiaları bulunan Torkornoo'yu 23 Nisan'da görevden uzaklaştırmıştı.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
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