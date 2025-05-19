Gana'da Şiddetli Yağışlar Sel Felaketine Yol Açtı

Gana'da Şiddetli Yağışlar Sel Felaketine Yol Açtı
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Gana'nın başkenti Akra'da etkili olan şiddetli yağışlar, sellerin meydana gelmesine ve 3 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. 3 binden fazla kişi yerinden oldu ve yüzlerce ev su altında kaldı.

Gana'nın başkenti Akra'da şiddetli yağışların neden olduğu sellerde 3 kişinin hayatını kaybettiği, 3 binden fazla kişinin yerinden olduğu bildirildi.

Akra'nın Adentan Belediye Başkanı Ella Esiman Nongo, yerel radyoya yaptığı açıklamada, başkentte dünden bu yana etkili olan şiddetli yağışların sellere yol açtığını belirtti.

Nongo, sellerde 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, birçok kişinin yaralandığını kaydetti.

Seller nedeniyle yüzlerce evin sular altına kaldığını aktaran Nongo, 3 binden fazla kişinin yerinden olduğunu söyledi.

Tropikal iklim kuşağındaki ülkede, yıllık ortalama yağış miktarı bölgesel olarak farklılık gösteriyor.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
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