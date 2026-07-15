Gana'da trafik kazasında 18 kişi hayatını kaybetti
Gana'nın Ashanti vilayetinde Kumasi-Akra kara yolunda bir yolcu otobüsü ile yük kamyonunun çarpışması sonucu 18 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
Gana'nın Ashanti vilayetinde otobüs ile kamyonun çarpışması sonucu 18 kişi yaşamını yitirdi.
Ulusal basında yer alan haberlere göre, Ashanti vilayetindeki Kumasi-Akra kara yolunda yolcu taşıyan bir otobüs, yük kamyonuyla çarpıştı.
Kazada 18 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
Hastaneye kaldırılan yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu belirtildi.
Kaynak: AA / Adam Abu