Haberler

Gana'da M Çiçeği Virüsüne Karşı Aşılama Kampanyası Başlatıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gana'da, M çiçeği virüsünün yayılmasına karşı 20 bin doz aşı ile aşılama kampanyası başlatıldı. Gana Sağlık Servisi, özellikle Western vilayetindeki artışa dikkat çekerek destek çağrısı yaptı.

Batı Afrika ülkelerinden Gana'da, yayılan M çiçeği virüsüne (mpox) karşı aşılama kampanyası başlatıldı.

Ulusal basında çıkan haberlere göre Gana Sağlık Servisi, M çiçeği vakalarının hızla arttığı Western vilayetine 20 bin doz aşı gönderdi.

Bu kapsamda vilayette aşılama kampanyası başlatıldı.

GHS Vekil Genel Direktörü Dr. Samuel Kaba Akoriyea, aşının güvenli olduğunu belirterek, aşılama kampanyasına destek verilmesi çağrısı yaptı.

Gana'da 586 M çiçeği vakası kaydedilirken, 2 kişi hayatını kaybetti.

Vakaların yüzde 71'i Western vilayetinde görülüyor.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
Kurnazlık yapan emeklilere kötü haber: O parayı faiziyle geri ödeyecekler

Kurnazlık yapan emeklilere kötü haber: O parayı faiziyle ödeyecekler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kabus geri döndü! İki ilçeyi istila ettiler, evlerin içi korkunç halde

Kabus geri döndü! İki ilçeyi istila ettiler, evlerin içi korkunç halde
Neler yapıyor neler! Almanya'yı sallayan 20 yaşındaki yeni Türk

Almanya'yı sallayan 20 yaşındaki yeni Türk
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.