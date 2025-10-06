Gana'da M Çiçeği Virüsüne Karşı Aşılama Kampanyası Başlatıldı
Gana'da, M çiçeği virüsünün yayılmasına karşı 20 bin doz aşı ile aşılama kampanyası başlatıldı. Gana Sağlık Servisi, özellikle Western vilayetindeki artışa dikkat çekerek destek çağrısı yaptı.
Batı Afrika ülkelerinden Gana'da, yayılan M çiçeği virüsüne (mpox) karşı aşılama kampanyası başlatıldı.
Ulusal basında çıkan haberlere göre Gana Sağlık Servisi, M çiçeği vakalarının hızla arttığı Western vilayetine 20 bin doz aşı gönderdi.
Bu kapsamda vilayette aşılama kampanyası başlatıldı.
GHS Vekil Genel Direktörü Dr. Samuel Kaba Akoriyea, aşının güvenli olduğunu belirterek, aşılama kampanyasına destek verilmesi çağrısı yaptı.
Gana'da 586 M çiçeği vakası kaydedilirken, 2 kişi hayatını kaybetti.
Vakaların yüzde 71'i Western vilayetinde görülüyor.