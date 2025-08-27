Gana'da Etnik Çatışmalar Nedeniyle Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edildi

Gana'nın Savannah vilayetinde iki kabile arasında çıkan çatışmalar nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

İçişleri Bakanı Mubarak Mohammed Muntaka, yaptığı yazılı açıklamada, Savannah vilayetinde yaşanan etnik çatışmalar nedeniyle önlem alındığını belirtti.

Muntaka, vilayet genelinde 18.00 ile 06.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini bildirdi.

Hükümetin, bölge şefleri, kanaat önderleri, gençleri ve bölge sakinlerini karşı karşıya kaldıkları zorluklar karşısında itidalli davranmaya çağırdığını aktaran Bakan Muntaka, insanları enerjilerini kalıcı barışı sağlamak için şiddet içermeyen araçlar kullanmaya teşvik ettiğini ifade etti.

Savannah vilayetinde toprak anlaşmazlığı nedeniyle 24 Ağustos'tan bu yana iki kabile arasında yaşanan şiddet olayları nedeniyle en az 10 kişi hayatını kaybetmiş, 12 kişi de ağır yaralanmıştı.