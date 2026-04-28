Gana'da askeri konvoya düzenlenen silahlı saldırıda 3 sivil öldü

Gana'nın Upper East vilayetinde askeri konvoya düzenlenen silahlı saldırıda 3 sivil hayatını kaybetti.

Gana'nın Upper East vilayetinde askeri konvoya düzenlenen silahlı saldırıda 3 sivil hayatını kaybetti.

Gana Silahlı Kuvvetlerinden yapılan yazılı açıklamada, Bawku'dan Bolgatanya şehrine yaklaşık 140 sivili nakleden ordu konvoyuna yol üzerinde kimliği belirsiz saldırganların ateş açtığı belirtildi.

Saldırganların konvoya birkaç kez ateş açtığı aktarılan açıklamada, koruma altında bulunan sivillerden üçünün öldüğü ve bir sivilin de yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, askerlerin ateşe karşılık verdiği ve saldırıyı püskürtmeyi başardığı aktarılırken, bu sırada saldırganlardan yedisinin öldürüldüğü bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA / Adam Abu
