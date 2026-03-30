Gana'da 4 katlı binanın çökmesi sonucu 2 kişi öldü, 14 kişi yaralandı
Gana'nın başkenti Akra'da 4 katlı bir binanın çökmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirirken, 14 kişi yaralandı. Enkaz altında hala kaybolan kişiler var. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Akra Belediye Başkanı Michael Kpakpo Allotey, yerel basına yaptığı açıklamada başkentin New Town bölgesinde 4 katlı binanın çöktüğünü belirtti.
Allotey, enkaz altında kalan 2 kişinin cesedine ulaşıldığını, 14 kişinin yaralı kurtarıldığını kaydetti.
Enkaz altında halen çok sayıda kişinin kaybolduğunu aktaran Allotey, olay bölgesinde arama kurtarma çalışmaları sürdüğünü söyledi.
Allotey, binanın çökme nedenini araştırıldığını ifade etti.
Kaynak: AA / Adam Abu