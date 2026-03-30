Haberler

Gana'da 4 katlı binanın çökmesi sonucu 2 kişi öldü, 14 kişi yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gana'nın başkenti Akra'da 4 katlı bir binanın çökmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirirken, 14 kişi yaralandı. Enkaz altında hala kaybolan kişiler var. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Akra Belediye Başkanı Michael Kpakpo Allotey, yerel basına yaptığı açıklamada başkentin New Town bölgesinde 4 katlı binanın çöktüğünü belirtti.

Allotey, enkaz altında kalan 2 kişinin cesedine ulaşıldığını, 14 kişinin yaralı kurtarıldığını kaydetti.

Enkaz altında halen çok sayıda kişinin kaybolduğunu aktaran Allotey, olay bölgesinde arama kurtarma çalışmaları sürdüğünü söyledi.

Allotey, binanın çökme nedenini araştırıldığını ifade etti.

Kaynak: AA / Adam Abu
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

