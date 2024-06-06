Gana'da 17 Aylık Bebek Dünyanın En Genç Erkek Sanatçısı Oldu

Batı Afrika ülkelerinden Gana'da 17 aylıkken yaptığı resimle "dünyanın en genç erkek sanatçısı" unvanını kazanan Ace-Liam Nana Sam Ankrah'ın annesi Chantelle Eghan, oğlunun resim yapma serüvenine 6 aylıkken akrilik boyaları keşfederek tesadüfen başladığını söyledi.

Gana'nın başkenti Akra'da 16 Temmuz 2022'de dünyaya gelen Ace-Liam, "en genç ressam" unvanı ile Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

Guinness yetkilileri, Ace-Liam'ın resimlerinden övgüyle söz etti.

Gelecek ay 2 yaşına basacak Ace-Liam, Amerikalı Dante Lamb'ın 2003'te 3 yaşındayken resim yaparak kırdığı rekoru geride bıraktı.

"6 aylıkken tesadüfen resme başladı"

Anne Chantelle Eghan, AA muhabirine, görsel sanatçı olduğunu, oğluna resim yapması için yardım ettiğini söyledi.

Eghan, "Ace-Liam, resim yapma serüvenine 6 aylıkken akrilik boyaları keşfederek tesadüfen başladı. Yere bir tuval serdim ve üzerine boya koydum. Emekleme sürecinde tüm renkleri tuvalin üzerine yaydı. Renkleri bu şekilde keşfetti." diye konuştu.

Resme ilgi duyduğunu anlayınca oğluna destek verdiğini belirterek, Ace-Liam'ın renkler arasındaki uyumu bildiğini ifade etti.

"Haziran 2023'te Guinness'e başvurduk"

Oğlunun yeteneğine güvenerek Haziran 2023'te Guinness Rekorlar Kitabı'na başvurduklarını belirten Eghan, yetkililerin kendisine önceki rekoru kırmak için oğlunun resimlerini sergilemesinin ve satmasının gerektiğini söylediklerini aktardı.

Ace-Liam'ın rekor denemesinde ellerini ve vücudunu kullanarak resim yaptığını anlatan Eghan, "Bu çalışmaların ardından Ace-Liam'ın yaptığı çalışmalarla ilk sergisini Akra'daki Bilim ve Teknoloji Müzesi'nde düzenledik ve sergilediğimiz 10 eserden 9'unu sattık." dedi.

Eghan, Ace-Liam'ın çalışmalarının Guinness Rekorlar Kitabı'na sunulmasının ardından yaklaşık 4 ay sonra olumlu yanıt aldıklarını ve onaylandığını anlatarak, "Sonucu 13 Mayıs'ta aldık ve bu benim için en iyi deneyimdi. Olumlu sonucu aldıktan sonra çok mutlu olduk ve hep beraber kutladık." diye konuştu.

Aristoland Montessori Okulunun kurucusu Mitzi Zormelo da öğrencileri Ace Liam'ın "dünyanın en genç erkek sanatçısı" ilan edilmesinden mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Zormelo, "Çocukla ve annesiyle çok gurur duyuyoruz. Böyle genç bir sanatçı, sadece küçük oğluyla hayata devam etmeye kararlı. Ace Liam'ı mümkün olduğunca nereye taşıyabileceğimizi görmek için onlara ihtiyaç duydukları her türlü desteği vermeye hazırız." dedi.