Haberler

Gana'da Kabine İçin 4 Yeni Bakan Adayı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gana Cumhurbaşkanı Mahama, Çevre, Yerel Yönetim, Savunma ve Çalışma bakanlıkları için 4 adayı parlamentoya bildirdi. Onay süreci beklenirken, geçen yılki helikopter kazasında ölen bakanların yerlerine atamalar yapılıyor.

Gana Cumhurbaşkanı John Dramani Mahama, kabinede görev alması planlanan 4 adayın isimlerini parlamentoya sundu.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Mahama, Milletvekili Dr. Zanetor Agyemang-Rawlings'i Çevre, Bilim ve Teknoloji Bakanlığına, Bawku Central Milletvekili Mahama Ayariga'yı ise Yerel Yönetim, Şeflik ve Dini İşler Bakanlığına aday gösterdi.

Mahama ayrıca Kenneth Gilbert Adjei'yi Savunma Bakanlığına, Banda Milletvekili Ahmed Ibrahim'i de Çalışma, Konut ve Su Kaynakları Bakanlığına aday gösterdi.

Adaylıkları bugün parlamentoya sunulan isimlerin göreve başlayabilmesi için parlamentonun onayı gerekiyor. Adayların önce Parlamento Atamalar Komitesinin onayından geçmesi, ardından genel kurula sunulması bekleniyor.

Gana'da Ağustos 2025'te meydana gelen askeri helikopter kazasında, aralarında Savunma Bakanı Edward Omane Boamah ile Çevre, Bilim ve Teknoloji Bakanı İbrahim Murtala Muhammed'in de bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA
Narin cinayetinde müebbet yiyen amca Salim Güran cezaevinden mektup yazdı: Biz masumuz, katil değiliz

Narin cinayetinde müebbet alan amcadan olay yaratacak mektup
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gizli depodan dikkat çeken görüntüler! İran, savaş ganimetlerini sergiledi

İlk kez gösterildi! Depodan ABD ve İsrail'e ait silahlar çıktı
İran'dan Mekke Anlaşması'na skandal ifadeler: Kağıt üzerinde bir anlaşma güvenlik sağlamaz

Tarihi anlaşmaya komşudan skandal sözler
Mersin’de Daltonlar suç örgütüne operasyon: 6 tutuklama

Eylem hazırlığındaki suç örgütüne operasyon: Çok sayıda tutuklama var
Görevden alınan eski vali Çiçekli İstanbul'da ortaya çıktı, Galata'da pedal çevirdi

Görevden alınan eski vali Çiçekli İstanbul'da ortaya çıktı

Çin'den taşları yerinden oynatacak altın hamlesi

Çin'den taşları yerinden oynatacak altın hamlesi
Su krizi belediye başkanını isyan ettirdi: Faturasını ödemeyen vatandaşlara böyle seslendi

Belediye başkanı, vatandaşa isyan etti: Karşı karşıya gelmeyelim
Çimlerin üzerinde mide bulandıran görüntü! Çevredekilere aldırış etmediler

Çimlerin üzerinde mide bulandıran görüntü! Kimseye aldırış etmediler