Gana Cumhurbaşkanı Mahama'dan ABD, İsrail ve İran gerilimi için barış çağrısı

Gana Cumhurbaşkanı John Dramani Mahama, Orta Doğu'da tırmanan gerilime ilişkin taraflara barış ve itidal çağrısında bulundu.

Mahama, başkent Akra'daki Jubilee House'da Gana Müftüsü Şeyh Osman Nuhu Sharubutu ve Müslüman toplum temsilcilerini iftar için kabul etti.

İftar programında konuşan Mahama, ABD, İsrail ve İran çatışmasının yalnızca Orta Doğu'yu değil tüm dünyayı etkilediğini belirtti.

Devam eden gerilimin küresel sonuçları olduğuna dikkati çeken Mahama, "ABD ve İsrail ile İran arasındaki çatışma sadece Orta Doğu'yu değil, bütün dünyayı etkiliyor. Allah'ın bu çatışmaya dahil olan herkesin kalbine dokunmasını ve bölgedeki insanlara barış getirmesini diliyoruz." dedi.

Orta Doğu'daki gerilimin küresel güvenlik, enerji piyasaları ve uluslararası ticaret üzerinde geniş kapsamlı etkiler doğurabileceğine işaret eden Mahama, dini topluluklar arasında birlik ve dayanışmanın önemine de vurgu yaptı.