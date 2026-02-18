Haberler

Gana, Burkina Faso'daki terör saldırısında yaralanan 3 vatandaşını tahliye etti

Gana Silahlı Kuvvetleri, 14 Şubat'ta Burkina Faso'da düzenlenen terör saldırısında yaralanan 3 Ganalı taciri güvenli bir şekilde ülkesine tahliye etti. Yaralılar, Akra'daki 37 Askeri Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Gana Silahlı Kuvvetleri (GAF), Burkina Faso'da 14 Şubat'ta düzenlenen terör saldırısında yaralanan 3 Ganalı taciri ülkeye güvenli şekilde tahliye etti.

GAF'tan yapılan yazılı açıklamada, Burkina Faso'nun Titao kentinde 14 Şubat'taki terör saldırısında yaralanan 3 Gana vatandaşının ülkeye güvenli şekilde tahliye edildiği belirtildi.

Tahliyenin vatandaşların güvenliğini sağlamak ve acil insani yardım sunmak amacıyla yürütülen koordineli bir operasyon kapsamında gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, yaralıların başkent Akra'daki 37 Askeri Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındığı ifade edildi.

Öte yandan, basında çıkan haberlere göre, Gana Cumhurbaşkanı John Dramani Mahama, hastaneye giderek yaralıları ziyaret etti.

Burkina Faso'nun Titao kentinde 14 Şubat'ta, Gana'dan gelen tacirleri taşıyan bir kamyona düzenlenen terör saldırısında 8 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi yaralanmıştı.

Haberler.com
