Gamze Akkuş İlgezdi: "25 Yıllık Memurlara Nasıl Oluyor da En Düşük Memur Maaşından Az Ücret Veriyorsunuz Onu Açıklayın.

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 11 Mayıs 2023'te yaptığı “en düşük memur maaşı 22 bin lirayı bulacak” açıklamasını hatırlatarak, “25 yıllık memurlara nasıl oluyor da en düşük memur maaşından az ücret veriyorsunuz onu açıklayın. 22 bini veremeyen iktidar, 33 bini nasıl verecek? 2021'de Kültür Bakanlığı’nda çalışan memurlar en düşük memur maaşından 2 bin 200 lira eksik alıyordu. 2022'de ise 20 yılı aşkın süredir çalışan memurlar en düşük memur maaşında bin 63 lira eksik almışlardı. 2023'e geldik ama sonuç değişmedi. Yine 2 bin liranın üzerinde eksik maaş alan memurlar mevcut” dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 11 Mayıs 2023'te yaptığı "en düşük memur maaşı 22 bin lirayı bulacak" açıklamasını hatırlatarak, "25 yıllık memurlara nasıl oluyor da en düşük memur maaşından az ücret veriyorsunuz onu açıklayın. 22 bini veremeyen iktidar, 33 bini nasıl verecek? 2021'de Kültür Bakanlığı'nda çalışan memurlar en düşük memur maaşından 2 bin 200 lira eksik alıyordu. 2022'de ise 20 yılı aşkın süredir çalışan memurlar en düşük memur maaşında bin 63 lira eksik almışlardı. 2023'e geldik ama sonuç değişmedi. Yine 2 bin liranın üzerinde eksik maaş alan memurlar mevcut" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 11 Mayıs 2023'te bir sendika konfederasyonunun genel kurulunda yaptığı 'en düşük memur maaşı 22 bin lirayı bulacak' açıklamasını hatırlatarak, Kültür Bakanlığına bağlı en yüksek kademedeki devlet memurlarının 20 bin liranın altında maaş almaya devam ettiğini hatırlattı. İktidarın açıkladığı en düşük memur maaşından daha düşük maaş alan memurlar olduğuna dikkat çeken İlgezdi'nin, bugün yaptığı yazılı açıklama şöyle:

"25 YILLIK MEMUR 19 BİN 950 LİRA MAAŞ ALIYOR, BÖYLE BİR ADALETSİZLİK OLAMAZ"

"İktidarın açıkladığı en düşük memur maaşı, mesleğe yeni başlamış ve bekar bir memurun maaşı olarak kabul ediliyor. Elimde bordolar var birçok bakanlıkta, en yüksek derece ve kademede olan yani 1'i 4'u ve 4200 ek gösterge ye sahip 25 yıllık memur 19 bin 950 lira maaş alıyor. Böyle bir adeletsizlik olamaz. İktidar olarak en düşük maaşını bilmek istiyorsanız araştırma yapmanıza gerek yok Kültür Bakanlığı sanat kurumlarına bakmanız yeterli.

Çalışma Bakanı Işıkhan Ocak 2024'te en düşük devlet memuru maaşının 22 bin 17 liradan yaklaşık olarak 33 bin lira ya çıkaracaklarını açıkladı. Keşke bu çelişki yalnız kültür ve Turizm Bakanlığında olsa ama kendi Kurumunuz olan SGK'da da aynı örneklere rastlamak mümkün. Kültür ve Turizm Bakanlığı uzak geliyorsa kendi kurumlarınıza sorun. Sayın Bakan sizin personeliniz olup 22 bin liranın altında maaş alan var. Önce siz kendi kurumlarınıza bakın. 25 yıllık memurlara nasıl oluyor da en düşük memur maaşından az ücret veriyorsunuz onu açıklayın. 22 bini veremeyen iktidar, 33 bini nasıl verecek?

2021'de Kültür Bakanlığında çalışan memurlar en düşük memur maaşından 2 bin 200 lira eksik alıyordu. 2022'de ise 20 yılı aşkın süredir çalışan memurlar en düşük memur maaşında bin 63 lira eksik almışlardı. 2023'e geldik ama sonuç değişmedi. Yine 2 bin liranın üzerinde eksik maaş alan memurlar mevcut."