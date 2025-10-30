Gambiya'da Cumhuriyet'in kuruluşunun 102. yılı kutlandı

Gambiya'nın başkenti Banjul'da Cumhuriyet'in kuruluşunun 102. yılı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yılı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen program, İstiklal Marşı ve Gambiya milli marşının okunmasıyla başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının paylaşıldığı törende konuşan Türkiye'nin Banjul Büyükelçisi Fahri Türker Oba, Türkiye'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde temelleri atılan modern ve demokratik bir devletin, bugün de aynı vizyonla ilerlediğini söyledi.

Oba, "1923 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün vizyoner liderliğinde Türk halkı modern, demokratik ve egemen bir ulusun temellerini attı. Cumhuriyet, o günden bu yana yurtta sulh, cihanda sulh ilkesi doğrultusunda direncin ve ilerlemenin sembolü olmuştur." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin, dünyada yaşanan savaşlar, krizler ve zorluklara rağmen bölgesinde istikrarın simgesi olmaya devam ettiğini vurgulayan Oba, "Bu vesileyle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyorum." dedi.

Oba, Türkiye'nin uluslararası ilişkilerde yapıcı, sorumlu ve etkin bir aktör olarak hareket ettiğine işaret ederek, Gambiya ile ikili ilişkilerinin karşılıklı saygı, dayanışma ve ortak değerlere dayalı dış politikanın örneklerinden biri olduğunu vurguladı.

İki ülke arasındaki ilişkilerin üst düzey temaslarla güçlendirildiğini aktaran Oba, güvenlik, savunma, eğitim, kapasite geliştirme, sağlık, tarım ve ticaret gibi birçok alanda işbirliğinin önemli ölçüde genişlediğini kaydetti.