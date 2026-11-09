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Gambiya açıklarında yangın çıkan teknede 101 göçmen kurtarıldı

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Gambiya açıklarında yangın çıkan teknede 101 göçmen kurtarıldı
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Gambiya'nın Sika ve Albreda kentleri açıklarında yangın çıkan teknedeki 101 göçmen kurtarıldı. Aralarında 5 çocuk bulunan kurtarılan 72 Senegalli, 27 Gambiyalı ve 2 Gineli göçmenden 14'ü Essau Sağlık Merkezi'nde tedavi gördü.

BANJUL, 9 Kasım (Xinhua) -- Gambiya'nın Sika ve Albreda kentleri açıklarında yangın çıkan teknedeki 101 göçmen kurtarıldı.

Gambiya Göçmenlik Departmanı'ndan yapılan açıklamaya göre, cumartesi günü gerçekleştirilen kurtarma operasyonuna Barra'daki göç yönetimi ve sınır devriye birimleri, Gambiya Kızılhaç Derneği, Gambiya İtfaiye ve Kurtarma Hizmetleri ve Gambiya donanması katıldı.

Kurtarılan göçmenlerden 72'sinin Senegalli, 27'sinin Gambiyalı ve 2'sinin ise Gineli olduğu, tamamı erkek olan göçmenler arasında 5 çocuk bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, kurtarılanlardan 14'ünün Essau Sağlık Merkezi'nde tedavi gördüğü, diğer 2'sinin ise Albreda Sağlık Merkezi'nde tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiği ve yürütülen soruşturmada ifade verdiği belirtildi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.

Kaynak: Xinhua
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