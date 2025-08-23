Galler'de Taşlardan Yapılan Haç Sembolü Değiştirildi

İngiliz "Daily Mail" gazetesinde yer alan habere göre, Birleşik Krallık'a bağlı Galler'de bir tepede taşlardan yapılan haç işareti, bir grup Yahudi turist tarafından sökülerek yerine "Davud Yıldızı" sembolü yapıldı.

Gazetenin yerel halka dayandırdığı habere göre, yaklaşık 50 yıldır bölgede bulunan ve turistik bir nokta olan Great Orme tepesinin eteklerindeki 18 metre uzunluğundaki taştan yapılan haç işareti, Yahudi olduğu belirtilen gençlerden oluşan bir grup tarafından dağıtıldı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bazılarının başlarında kipalar olduğu görülen gençlerin taşları tekmeleyerek haç işaretini bozduğu ve ardından bu taşları kullanarak yamacın başka bir noktasında "Davud Yıldızı" sembolü yaptıkları görüldü.

Birleşik Krallık'a bağlı Galler'de meydana gelen olayın ardından birçok kişi sosyal medyada tepkisini dile getirirken, yerel halk haç işaretini tekrar eski haline getirdi.

Söz konusu olayın geçtiği 207 metre yüksekliğindeki tepe, bölgenin önemli turistik merkezlerinden biri olarak biliniyor.

Bölgede 1960'lı yıllarda yapıldığı düşünülen haç işaretinin, çevredeki taş ocaklarından alınan taşlarla oluşturulduğu, tepenin yamacındaki en büyük ve dikkat çekici işaretlerden biri olduğu ifade ediliyor.