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Galatasaray taraftar grubu lideri Sebahattin Şirin adliyeye sevk edildi

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GALATASARAY'ın taraftar grubu UltraAslan'ın lideri Sebahattin Şirin, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

GALATASARAY'ın taraftar grubu UltraAslan'ın lideri Sebahattin Şirin, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasadışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 'Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un 14 ve 15'inci maddelerine muhalefet', 'Uyuşturucu madde bulundurma ve kullanma', 'Örgütlü olarak karaborsa bilet dolandırıcılığı' ve 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlarından gözaltına alınan, 'Sebahattin Şirin' ismini kullanan Galatasaray taraftar grubu UltraAslan'ın lideri Muzaffer Şirin'in emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şirin, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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