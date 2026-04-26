Galatasaray Şampiyonluk Yolunda... Derbi Maçta Galatasaray Fenerbahçe'yi 3-0 Mağlup Etti

(İSTANBUL) - Süper Lig'in 31. haftasında oynanan derbide Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, aldığı galibiyetle puanını 64'e yükselterek liderliğini sürdürdü.

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, Rams Park'ta karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip, 3-0 kazandı.

Galatasaray, 40. dakikada Victor Osimhen'in golüyle öne geçti. Barış Alper Yılmaz, 67. dakikada penaltıdan attığı golle farkı 2'ye çıkardı. Maçta son golü ise 83. dakikada Lucas Torreira kaydetti.

Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 64'e yükselterek liderliğini sürdürürken, Fenerbahçe 57 puanda kaldı ve rakibinin 7 puan gerisine düştü.

Galatasaray gelecek hafta Samsunspor deplasmanına gidecek. Fenerbahçe ise sahasında Başakşehir'i ağırlayacak.

Kaynak: ANKA
