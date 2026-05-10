Taksim'de Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı

Galatasaray'ın ligdeki şampiyonluğunun ardından Taksim'de kutlamalar sırasında iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahasında konuk ettiği Hesap.com Antalyaspor'u 4-2 yenerek sezonun bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Maçın ardından çok sayıda taraftar şampiyonluğu kutlamak için kentin çeşitli noktalarında toplandı.

Taksim'deki kutlamalar sırasında iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı.

Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Taraftarlar birbirlerine taş ve şişe fırlatarak saldırdı, 1 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Bu sırada yaşanan kalabalık nedeniyle bir kişi de baygınlık geçirdi.

Polis, kavgaya karışan grupları ayırarak olaya müdahale etti.

Kaynak: AA / Hamdi Dindirek
