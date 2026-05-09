Gaziantep ve çevre illerde Galatasaray'ın şampiyonluğu kutlanıyor

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman ve Kilis'te taraftarları tarafından büyük bir coşkuyla kutlandı.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Antalyaspor'u 4-2 yenen Galatasaray'ın sezonun bitimine 1 hafta kala şampiyonluğu ilan etmesi, Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman ve Kilis'te kutlandı.

Gaziantep'te Galatasaray taraftarları şampiyonluk kutlaması için meydanlara akın etti.

Sarı-kırmızılı bayraklarla konvoy oluşturan taraftarlar, tezahüratlar eşliğinde kutlama yaptı.

Üniversite meydanında buluşan taraftarlar, meşaleler yakarak şampiyonluk sevincini yaşadı.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da sarı-kırmızılı taraftarlar, takımlarının şampiyonluğunu kutlamak için sokaklara çıktı.

Araçlarıyla konvoy oluşturan taraftarlar, ellerindeki sarı-kırmızı bayrakları sallayıp, meşaleler yaktı.

Bazı taraftarlar ise çalınan müzikler eşliğinde halay çekti.

Kahramanmaraş

Galatasaray'ın şampiyonluğu Kahramanmaraş'ta kutlandı.

Alpaslan Türkeş Bulvarı'nda bir araya gelen, bayrak ve meşalelerle kutlama yapan taraftarlar, şampiyonluk şarkıları söyleyip tezahüratlarda bulundu.

Araç konvoyu oluşturan sürücüler ise kutlamalara korna çalarak eşlik etti.

Malatya

Galatasaray'ın şampiyonluğu Malatya'da coşkuyla kutlandı.

Taraftarlar, kentin çeşitli bölgelerinde takımlarının şampiyonluğunu meşalelerle kutladı.

İnönü Kapalı Çarşısı üzerinde bir araya gelen kalabalık grup, meşaleler yakarak, şampiyonluğu kutladı.

Adıyaman

Adıyaman'da taraftarlar kutlamalar için sokaklara çıktı.

Sümer Meydanı'nda toplanan kalabalık grup, şarkılar söyleyip halay çekti.

Araçlarıyla konvoy oluşturan taraftarlar, ellerindeki sarı kırmızı bayrakları salladı.

Bazı taraftarlar ise meşaleler yaktı.

Kilis

Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan kalabalık grup, şarkılar söyleyip halay çekti.

Araçlarıyla konvoy oluşturan taraftarlar, ellerindeki sarı kırmızı bayrakları salladı.

Bazı taraftarlar ise meşaleler yaktı.

Kaynak: AA / Okan Coşkun
Yorumlar (1)

Haber Yorumları — pusat alfa:

Büyük takımın büyük taraftarı budur işte. Birileri kendini avutsun biz şöyle biz böyle büyük takımız diye, Türkiye'nin en çok taraftarı olan ve sevilen takımıdır Galatasaray

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

