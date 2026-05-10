İzmir'de Galatasaray'ın Şampiyonluğu Coşkuyla Kutlandı

Güncelleme:
Galatasaray, Süper Lig'de Antalyaspor'u 4-2 yenerek şampiyonluğunu ilan etti. İzmir'de taraftarlar, Gündoğdu Meydanı ve Kordonboyu'nda büyük bir kutlama yaptı.

(İZMİR) - Galatasaray'ın Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından İzmir'de sarı-kırmızılı taraftarlar, Gündoğdu Meydanı ve Kordonboyu'nda kutlama yaptı. Taraftarlar, karşılaşmayı Kordon'daki kafe ve işletmelerde takip ederken, maçın bitiş düdüğüyle birlikte sokaklara çıktı.

Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı ekip, Antalyaspor karşısında mücadeleyi 4-2 kazanarak Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan etti.

Kordonboyu'ndaki kafe ve restoranlarda sarı-kırmızılı taraftarlar dev ekranlardan maçı takip ederken, özellikle Galatasaray'ın attığı goller sonrası işletmelerde büyük sevinç yaşandı. Maçın sona ermesi ve şampiyonluğun kesinleşmesinin ardından binlerce taraftar, Gündoğdu Meydanı'nda toplandı. Taraftarlar, ellerinde bayraklar ve meşalelerle marşlar söyleyerek tezahürat yaptı.

Kutlamalar gece geç saatlere kadar sürdü.

Kaynak: ANKA
