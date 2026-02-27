Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile Eşleşti

(ANKARA) - Şampiyonlar Ligi'nde İtalya Serie A temsilcisi Juventus'u eleyen Galatasaray, son 16 turunda İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool ile eşleşti.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri, İsviçre'de gerçekleştirilen kura çekimiyle netleşti. Juventus'u eleyerek adını son 16'ya yazdıran Galatasaray'ın rakibi de böylece belli oldu.

UEFA'nın Nyon'daki merkezinde düzenlenen kura töreninde topları eski Hırvat futbolcu Ivan Rakitic çekti. Yapılan eşleşmeler sonucunda sarı-kırmızılı ekip, İngiltere temsilcisi Liverpool ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray, bu turdaki ilk karşılaşmasını kendi sahasında oynayacak, rövanş mücadelesi ise deplasmanda yapılacak. Son 16 turundaki eşleşmeler şöyle:

Galatasaray - Liverpool, Real Madrid - Manchester City, Paris Saint-Germain - Chelsea, Newcastle - Barcelona, Atletico Madrid - Tottenham, Atalanta - Bayern Münih, Bayer Leverkusen - Arsenal, Bodo/Glimt - Sporting CP

Kaynak: ANKA