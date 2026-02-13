Haberler

Galatasaray, İkas Eyüpspor'ı 5-1 Mağlup Etti

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında İkas Eyüpspor'u 5-1 mağlup ederek, liderliğini sürdürdü. Galatasaray'ın gollerini Yunus Akgün, Mauro Icardi ve Jerome Onguene kaydetti. Eyüpspor ise 10 kişi tamamladı.

(İSTANBUL) - Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında ikas Eyüpspor'u 5-1 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, evinde İkas Eyüpspor ile kozlarını paylaştı. Sarı kırmızılılar maçtan 5-1'lik galibiyetle ayrıldı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

Galatasaray'ın galibiyet golleri 2. dakikada Yunus Akgün, 33, 48 ile 70. dakikalarda Mauro Icardi ve 87. dakikada Jerome Onguene'den (KK) geldi. ikas Eyüpspor'un tek sayısını ise 71. dakikada Metehan Altunbaş kaydetti.

Öte yandan İkas Eyüpspor'da Bedirhan Özyurt 38. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından lider Galatasaray puanını 55'e çıkardı. İkas Eyüpspor ise 18 puanda kaldı.

