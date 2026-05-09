Bursa'da Galatasaray'ın şampiyonluğu coşkuyla kutlandı

Galatasaraylı taraftarlar, takımlarının 26. şampiyonluğunu Bursa'da coşkuyla kutladı.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında konuk ettiği Hesap.com Antalyaspor'u 4-2 yenen Galatasaray, sezonun bitimine bir hafta kala 2025-2026 sezonu şampiyonluğunu garantileyerek tarihteki 26. şampiyonluğunu elde etti.

Galatasaray-Hesap.com Antalyaspor maçının son düdüğünün çalmasıyla birlikte Bursa'da vatandaşlar, Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde toplandı.

Takımlarının şampiyonluğunu büyük sevinçle kutlayan taraftarlar, meşale yakıp ellerinde bayraklarla tezahürat yaptı.