Galata Mevlevihanesi'nde Sema, Semah ve Devran Töreni - Haberler

Galata Mevlevihanesi'nde Sema, Semah ve Devran Töreni Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Galata Mevlevihanesi'nde gerçekleştirilen Sema, Semah ve Devran Töreni'ne katıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Galata Mevlevihanesi'nde gerçekleştirilen Sema, Semah ve Devran Töreni'ne katıldı. Beyoğlu Kültür Yolu'nun manevi durakları arasında yer alan ve 1491'e uzanan köklü tarihiyle dikkat çeken Galata Mevlevihane'sinde Sema, Semah, Devran Töreni'ne gerçekleştirildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 'Hafıza Mekanları, Müzeler: Mimari ve Sergileme' sergisini gezdikten sonra Galata Mevlevihanesine gelerek törenleri izledi. (Abdulkadir Atmacan/İHA) İhlas Haber Ajansı / Güncel Mehmet Nuri Ersoy Beyoğlu Güncel Haberler

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