Galata Kulesi'nden Düşen Genç Hayatını Kaybetti

Galata Kulesi'nden Düşen Genç Hayatını Kaybetti
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Beyoğlu'ndaki Galata Kulesi'nden düşen 22 yaşındaki Naci G., hayatını kaybetti. Olayla ilgili intihar ihtimali üzerinde duruluyor.

BEYOĞLU'nda Galata Kulesi'nden düşen Naci G.(22), hayatını kaybetti. Cenaze, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na götürülürken Naci G.'nin intihar ettiği ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.

Olay, saat 09.00 sıralarında Galata Kulesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; sabah saatlerinde Galata Kulesi'ne gelen Naci G. henüz bilinmeyen nedenle düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek çevredekilerin olay yerinden uzaklaştırdı. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde 22 yaşında olduğu öğrenilen Naci G.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken Naci G.'nin intihar ettiği ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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