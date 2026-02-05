Haberler

Kahramanmaraş depreminin yıl dönümü nedeniyle Galata Kulesi'ne video yansıtıldı

Kahramanmaraş depreminin yıl dönümü nedeniyle Galata Kulesi'ne video yansıtıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Beyazay Derneği, 6 Şubat 2023 tarihli Kahramanmaraş depreminin yıl dönümü nedeniyle Galata Kulesi'nde video gösterimi düzenledi.

TÜRKİYE Beyazay Derneği tarafından, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin yıl dönümü nedeniyle Galata Kulesi'ne video yansıtıldı.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'te saat 04.17'de meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin 3'üncü yıl dönümü nedeniyle Galata Kulesi'nde video gösterimi gerçekleştirildi. Türkiye Beyazay Derneği tarafından düzenlenen etkinlik dronla havadan görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İran'dan Umman'daki müzakereler öncesi savaş başlatacak çıkış

İran savaşa çok istekli! Son çıkış Trump'ı hayli kızdıracak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Birce Akalay'ın 21 yaşındaki halini görenler gözlerine inanamadı

Ünlü oyuncunun 21 yaşındaki halini görenlerin ağzı açık kaldı
Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı

Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı
Hatay'da duygulandıran buluşma! Depremzede Beliz, 3 yıldır sakladığı emanetin sahibiyle bir araya geldi

Duygulandıran buluşma! Gözyaşlarını tutamadı
ABD Başkanı Trump: ABD'ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek

Konu bu kez İran değil! ABD Başkanı Trump'tan garip sözler
Birce Akalay'ın 21 yaşındaki halini görenler gözlerine inanamadı

Ünlü oyuncunun 21 yaşındaki halini görenlerin ağzı açık kaldı
Arda Güler'i makineye bağladılar, çıkan sonuca sağlık ekibi inanamadı

Arda'yı makineye bağladılar, çıkan sonuca sağlık ekibi inanamadı
Tecavüze uğrayan eşek ve yavrusu koruma altına alındı

Görüntüleri yürekleri parçaladı! Bunu yapan insan olamaz