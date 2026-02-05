Kahramanmaraş depreminin yıl dönümü nedeniyle Galata Kulesi'ne video yansıtıldı
Türkiye Beyazay Derneği, 6 Şubat 2023 tarihli Kahramanmaraş depreminin yıl dönümü nedeniyle Galata Kulesi'nde video gösterimi düzenledi.
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'te saat 04.17'de meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin 3'üncü yıl dönümü nedeniyle Galata Kulesi'nde video gösterimi gerçekleştirildi. Türkiye Beyazay Derneği tarafından düzenlenen etkinlik dronla havadan görüntülendi.
