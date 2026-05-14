Haberler

Galata Kulesi'nde kültürel miras için farkındalık gösterisi yapıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile UNODC işbirliğiyle başlatılan proje, kültürel mirasın korunması ve kaçakçılığın önlenmesini hedefliyor. Etkinlikte Galata Kulesi'nde ışık gösterisi gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) işbirliğinde hayata geçirilecek proje kapsamında Galata Kulesi'nde ışık gösterisi gerçekleştirildi.

"Güneydoğu Avrupa'da Kültürel Mirasın Korunmasının İyileştirilmesi ve Kültür Varlıklarının Sınır Aşan Organize Suç ve Kara Para Aklama Faaliyetlerinde Kullanılmasının Önlenmesi Projesi", kültür varlıklarının korunmasını, kaçakçılığın önlenmesini, bu varlıklara karşı işlenen suçların etkin bir şekilde soruşturulmasını ve bu faaliyetlerde Güneydoğu Avrupa ülkeleri arasında işbirliğini güçlendirmeyi ve deneyim alışverişine katkı sağlamayı hedefliyor.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı'nın himayelerinde başlatılacak projenin açılışı, bugün Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Etkinlik, uluslararası kuruluşlar ile alanında uzman kişileri bir araya getirecek ve projenin temel yaklaşımları ve hedefleri paylaşılacak.

Proje kapsamında Galata Kulesi'nde de 20.30 ile 23.00 saatleri arasında bir dakikalık mapping gösterisi yapıldı.

Kültür varlıklarının korunması ve kaçakçılığının önlenmesi adına farkındalık oluşturmak için kuleye İngilizce ve Türkçe olarak "Götürülen Eserler Yuvasına Dönüyor" ve "Bir Sima Evine Döner Bir Hafıza Canlanır" sloganları yansıtıldı.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün
Erdoğan talimatı verdi, yasa dışı bahisle ilgili yeni düzenleme geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi, yeni düzenleme geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Alperen Ocakları Başkanı'ndan Ahmet Türk'e: Seni en son ciddiye aldığımızda Samsun’dan zor kaçmıştın

Ahmet Türk'e 16 yıl önceki olayı hatırlattı: Kendini ciddiye aldırma
Fransa Ligue 1'de şampiyon PSG

Bu takımı kim durduracak? Şampiyonlar!
Nijerya'da ordunun düzenlediği hava saldırısında 100 sivil hayatını kaybetti

Ordu kendi halkını vurdu! Onlarca cansız bedeni yan yana dizdiler
Ergin Ataman, 2-0 öne geçtiği seride Final Four şansını kaçırdı

2-0 öne geçtiği seride kabusu yaşadı

Altın satışına getirilen yeni yasak Kapalıçarşı'yı karıştırdı: Sektör durur

Altın satışına getirilen yeni yasak Kapalıçarşı'yı karıştırdı: Sektör durur
Eski güzellik kraliçesi olan eşini öldürüp blenderden geçirdi, mahkeme en ağır cezayı verdi

Vahşetin böylesi: Öldürdü, parçaladı, blenderden geçirdi!
Fenerbahçe'de 7 ayrılık! 100 milyon Euro'luk gelir yolda

Fenerbahçe'ye büyük müjde! Parayı koyacak yer bulamayacaklar