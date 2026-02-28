Haberler

Galata Kulesi 28 Şubat Nadir Hastalıklar Günü dolayısıyla aydınlatıldı

İstanbul'un Galata Kulesi, 28 Şubat Nadir Hastalıklar Günü kapsamında aydınlatılarak nadir hastalıkların farkındalığına dikkat çekildi. Türk Nöroloji Derneği'nin girişimiyle gerçekleştirilen etkinlikte, nadir hastalıkların logolarının renkleri kullanıldı.

İstanbul'un simge yapılarından Galata Kulesi, 28 Şubat Nadir Hastalıklar Günü kapsamında aydınlatıldı.

Türk Nöroloji Derneği'nin girişimiyle, nadir hastalıkların toplum sağlığı açısından taşıdığı öneme dikkati çekmek ve kamuoyunda farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen ışıklandırmada, nadir hastalıkların logosunun renkleri kullanıldı.

Saat 19.00'da başlayan aydınlatmanın gece yarısına kadar sürmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Şaduman Türkay
