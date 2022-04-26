Galata Kulesi çevresindeki iftar sofrası, esnaf ve turistleri buluşturdu

Beyoğlu Belediyesi tarafından Galata Kulesi çevresinde kurulan iftar sofrası, mahalleli ve esnaf ile yerli ve yabancı turistleri bir araya getirdi.

Tarihi kulenin çevresindeki buluşmada, iftardan önce ilahiler ve Kur'an-ı Kerim okundu.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, programda yaptığı konuşmada ilçede aynı anda 7 farklı yerde iftar programı düzenlendiğini belirterek, bu sofralarda sohbeti, sevgiyi ve dayanışmayı hep birlikte paylaştıklarını söyledi.

İftar sofrasına İstanbul'dan ve dünyanın dört bir yanından misafirlerin de katıldığına işaret eden Yıldız, "Bütün katılanların o muhabbeti, sevgisi bu sofralara yansıdı ve bereketlendi. Buradan başka bir iftar programına da katılacağım. Orada da yine hemşerilerimizle bir araya geleceğiz." dedi.

Ramazan ayının bereketleriyle beraber sonlarına gelinen şu günlerde paylaşmanın ve kardeşliğin önemine vurgu yapan Yıldız, "Ben inanıyorum ki ramazanda birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz pekişecek ve bundan sonra da bu dostluk, bu kardeşlik daim olsun. Bunu başaracak gücümüz var. Sevgi en büyük gücümüz. Bu sofrada sevgiyi paylaşıyoruz." diye konuştu.

AK Parti İlçe Başkanı Dr. Abdullah Enes Özkan ve Beyoğlu Muhtarlar Derneği Başkanı Songül Öztunç da birer selamlama konuşması yaptı.

AA / Güncel