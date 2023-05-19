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Galata Köprüsü'nden denize atlayan kişi öldü

Galata Köprüsü'nden denize atlayan kişi öldü

Güncel Haberler

BEYOĞLU Galata Köprüsü'nden denize atlayan bir kişi yüzeye çıkamadı. Olay yerine gelen Dalgıç Polisler ve Kurbağa Adamlar tarafından yapılan çalışmalar sonucu ölü olarak bulundu.

BEYOĞLU Galata Köprüsü'nden denize atlayan bir kişi yüzeye çıkamadı. Olay yerine gelen Dalgıç Polisler ve Kurbağa Adamlar tarafından yapılan çalışmalar sonucu ölü olarak bulundu.

İddiaya göre, saat 21.00 sıralarında kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, bilinmeyen bir nedenle Galata Köprüsü'nün alt katından denize atladı. Denize atlayan kişinin yüzme bilmediğini ve yardım istediğini gören çevredeki vatandaşlar, can simidi atarak yardım etmeye çalıştı. Bir süre denizin yüzeyinde durmaya çalışan kişi daha sonra gözden kayboldu. Çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, denizde arama çalışmaları başlattı. Sahil Güvenlik botları, Dalgıç Polisler ve Kurbağa Adamlar'ın katıldığı arama kurtarma çalışmaları sonucu erkek olduğu belirlenen kişi, ölü olarak bulundu. Sağlık ekiplerine teslim edilen erkek cesedinin üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ozan Ural - Güncel

Galata Köprüsü Güncel Haberler

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