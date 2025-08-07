Gagauz Meclisi'nden Gutsul'un Hapis Cezasına Tepki

Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri Meclisi, Başkan Yevgeniya Gutsul'un hapis cezasına çarptırılmasının "yasa dışı" olduğunu bildirdi.

Gagauz Özerk Yeri'nde "Halk Topluşu" olarak adlandırılan yerel meclis, Başkan Gutsul'a mahkeme tarafından 7 yıl hapis cezası verilmesiyle ilgili bildiri kabul etti.

Bu kararın kabul edilemez olduğu vurgulanan bildiride, şu ifadelere yer verildi:

"Gutsul ile ilgili alınan kararı reddediyor ve tanımıyoruz. Bu hüküm yasa dışı ve adaletli değil. Bu, Gagauzlara karşı ve yasal şekilde seçilen Başkan'ın ortadan kaldırılmasını hedefleyen siyasi bir karar. Mahkemenin kararı, yukarıdan gelen emirle planlanan ve uygulanan, Moldova'nın demokratik sistemine karşı siyasi bir hüküm. Bu karar, Gagauz Özerk Yeri sakinleri parlamento seçimleri öncesinde korkutma girişimi."

"Gagauz halkının iradesinin ve bağımsızca yönetim organlarını kurma hakkının ihlal edildiği" vurgulanan bildiride, Moldova yönetiminin, Gagauzların seçimine ve bölgenin özerklik statüsüne saygı göstermesi gerektiği belirtildi.

Bildiride, "Mahkeme kararını, Gagauz halkına ve bölgenin özerklik statüsüne doğrudan bir saldırı olarak değerlendiriyoruz. Bu eylemler, bölgenin özerkliğinin ve bölgedeki halkın iradesinin ortadan kaldırılmasına yöneliktir. Bu karar, ülkedeki tüm muhalif güçlere karşı siyasi intikam ve baskı eylemidir." ifadesine yer verildi.

Başkan Gutsul'un derhal serbest bırakılması gerektiğine dikkat çekilen bildiride, bu süreçte bölgenin yönetim organlarının Başkan Yardımcısı İlya Uzun tarafından yönetileceği kaydedildi.

Gagauz meclisi tarafından kabul edilen bildirinin, Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) gibi uluslararası örgütler ile Rusya, Türkiye, Çin, Hindistan ve ABD yönetimlerine iletileceği belirtildi.

Olay

Moldova hükümetinin daimi üyesi olan başkanı belirlemek için Gagauz Özerk Yeri'nde Mayıs 2023'te seçim yapılmıştı.

Seçimin ikinci turunu, Rus yanlılığı ve ülkedeki iktidara muhalif olmasıyla bilinen "Şor" Partisi tarafından aday gösterilen Yevgeniya Gutsul kazanmıştı.

Ülkenin bütçesinden para çalmakla suçlanan ve İsrail'de saklandığı iddia edilen iş insanı İlan Şor'a ait "Şor" Partisinin faaliyetleri Haziran 2023'te yasaklanmıştı.

Mart sonunda Kişinev'deki havalimanında gözaltına alınan Gutsul'un 20 gün tutuklanmasına, devamında da ev hapsinde kalmasına karar verilmişti.

Kişinev'deki mahkemede 5 Ağustos'ta yapılan duruşmada ise iki çocuk sahibi Gutsul, 2023'teki başkanlık seçimi kampanyasının yasa dışı finanse edildiği gerekçesiyle 7 yıl hapis, yaklaşık 41 milyon Moldova leyi (yaklaşık 2 milyon 400 bin dolar) para cezasına çarptırılmıştı.