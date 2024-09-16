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GAFSAD'dan İslahiye'ye Fotoğraf Gezisi

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Gaziantep Fotoğraf Sanatı Derneği (GAFSAD), fotoğraf sanatının yaygınlaşması amacıyla İslahiye ilçesine gezi düzenledi. Gezi sırasında fotoğraf severler, ilçenin tescilli ürünü olan biberi ve çiftçilerin çalışmasını fotoğrafladı. GAFSAD Başkanı Yakup Yener, bu etkinliğin kent tanıtımına katkı sağladığını belirtti.

Gaziantep Fotoğraf Sanatı Derneğince (GAFSAD), İslahiye ilçesine gezi düzenlendi.

GAFSAD'dan yapılan açıklamaya göre, fotoğraf sanatının yaygınlaşması amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlemeye devam ediyor.

Bu kapsamda, İslahiye ilçesine düzenlenen gezide fotoğraf severler, ilçenin tescilli ürünü olan biberi ve çiftçilerin çalışmasını fotoğrafladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GAFSAD Başkanı Yakup Yener, fotoğraf sanatına katkı sunmanın yanında dernek olarak kent yaşamını, kültürünü, gelenek ve göreneklerini gelecek nesillere aktarmaya çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Çekilen bu fotoğraflar ve görüntüler üyelerimiz aracılığıyla sosyal medyada da paylaşılıp milyonlarca kişiye ulaşıyor. Bu da kent tanıtımına, kentin marka olmasına katkı sağlıyor. Yani üyelerimiz bir anlamda gönüllü turizm elçiliği yapıyorlar. Yolculularımızda bize destek olan ve ulaşımı sağlayan Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına teşekkür ediyorum. Gaziantep için projeler yapmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Güncel

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