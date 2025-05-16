Gabon'un Devrik Cumhurbaşkanı Ali Bongo Ailesi Serbest Bırakıldı

Gabon'un Devrik Cumhurbaşkanı Ali Bongo Ailesi Serbest Bırakıldı
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Gabon'un devrik Cumhurbaşkanı Ali Bongo, eşi Sylvia ve oğulları Noureddin Bongo, serbest bırakılmalarının ardından Angola'nın başkenti Luanda'ya ulaştı. Gabon'daki askeri darbenin ardından tutuklanan Bongo ailesinin Angola'ya geçişi, iki liderin ortak çabasıyla gerçekleşti.

Gabon'un devrik Cumhurbaşkanı Ali Bongo, eşi Sylvia ve oğulları Noureddin Bongo, serbest bırakılmalarının ardından Angola'nın başkenti Luanda'ya ulaştı.

Angola Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Bongo ailesinin serbest kalmasının, Angola Devlet Başkanı ve aynı zamanda Afrika Birliği Dönem Başkanı Joao Lourenço ile Gabon'un geçici lideri Brice Oligui Nguema'nın ortak girişimleriyle gerçekleştiği belirtildi.

Açıklamada, Bongo ailesinin Angola'nın başkenti Luanda'ya ulaştığı bildirildi.

Bongo ailesi, 30 Ağustos 2023'teki askeri darbenin ardından kara para aklama ve yolsuzluk suçlamalarıyla tutuklanmıştı.

Gabon'da darbe süreci

Cumhurbaşkanı Ali Bongo, 26 Ağustos 2023'te yapılan seçimleri üçüncü kez kazanmıştı ancak seçim süreci şiddet olayları, sokağa çıkma yasağı ve internet kısıtlamalarıyla gölgelenmişti.

30 Ağustos sabahı bir grup asker, ulusal televizyon binasına girerek yönetime el koyduklarını duyurdu.

"Kurumların Geçişi ve Restorasyonu Komitesi (CTRI)" adını alan askeri yönetim, seçim sonuçlarını iptal ettiğini açıkladı.

CTRI'nin başına geçen Cumhuriyet Muhafızları Komutanı General Brice Oligui Nguema, 4 Eylül 2023'te Anayasa Mahkemesi önünde yemin ederek geçiş hükümetinin cumhurbaşkanı oldu. Muhalefet liderlerinden Raymond Ndong Sima ise 7 Eylül'de başbakanlığa atandı.

Ali Bongo'nun babası Omar Bongo, 1967'de cumhurbaşkanı seçilmiş, 2009'daki ölümüne kadar görevde kalmıştı. Yerine geçen Ali Bongo ile birlikte aile, Gabon'u 56 yıl boyunca yönetmişti.

Kaynak: AA / Ahmet Emin Dönmez - Güncel
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