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Gabon Hava Kuvvetleri Komutanı Mougnangui, 11'inci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığını ziyaret etti

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Milli Savunma Bakanlığı, Gabon Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Jean Claude Mougnangui'nin Etimesgut'taki 11'inci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığını ziyaret ettiğini, tesislerde incelemelerde bulunduğunu ve iki ülke arasındaki askeri işbirliğinin güçlendirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Gabon Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Jean Claude Mougnangui'nin Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 11'inci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığını ziyaret ettiğini bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Korgeneral Mougnangui ve beraberindeki heyet, Etimesgut'ta bulunan üs komutanlığındaki tesisleri gezerek Türk Hava Kuvvetlerinin lojistik ve ulaştırma kabiliyetleri hakkında bilgi aldı, CN-235 simülatör merkezinde incelemelerde bulundu.

Ziyaretin, iki ülke arasındaki askeri eğitim ve havacılık işbirliğinin güçlendirilmesine katkı sağlamaya devam ettiği belirtildi.

Kaynak: AA / Abdullah Özkul
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