Gabon'da Yasama ve Yerel Seçimler İçin Kampanya Süreci Başladı

Gabon'da 27 Eylül'de yapılacak yasama ve yerel seçimler için kampanya süreci başladı.

İçişleri Bakanı Hermann Immongault, yaptığı açıklamada, 27 Eylül'deki yasama ve yerel seçimleri için kampanya sürecinin başladığını ve 26 Eylül gece yarısına kadar süreceğini bildirdi.

Ülkede 145 milletvekilliği için 1600'den fazla aday yarışacak.

Yurt dışında yaşayan Gabonlular da Afrika kıtası içi ve dışı olmak üzere ilk kez iki sandalye ile Meclis'te temsil edilecek.

Yerel seçimlerde ise belediye ve bölge meclisleri için yaklaşık 17 bin aday sahaya çıkacak.

Yaklaşık 20 siyasi partinin katılacağı seçimlerde eski iktidar partisi Gabon Demokratik Partisi ile Cumhurbaşkanı Brice Clotaire Oligui Nguema'nın kurduğu Demokratik Kurucular Birliği öne çıkan partiler arasında yer alıyor.