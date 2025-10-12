Gabar Dağı'nda Kayıp TIR Sürücüsü Bulundu

ŞIRNAK'ta Gabar Dağı'nda gece saatlerinde kullandığı TIR ile birlikte kaybolan Rıdvan Varlı, sabah saatlerinde sağ bulundu. Varlı'nın aracıyla girdiği bölgeden çıkamadığı ve bu nedenle mahsur kaldığı öğrenildi.

Olay, 01.00 sıralarında meydana geldi. Rıdvan Varlı'nın eşi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak eşiyle konuştuğu sırada irtibatın kesildiğini ve bir daha ulaşamadığını bildirdi. 34 VRE 12 plakalı TIR ile TPAO-TPİC petrol sahası içerisinde bulunduğu değerlendirilen Varlı için AFAD ve jandarma ekipleri harekete geçti. Bölgeye sevk edilen, 4 arama kurtarma teknisyeni, 1 araç ve termal kameralı dron ile arama tarama çalışması başlatıldı. Jandarma ekipleri ise 12 personel ve 3 araçla çalışmalara destek verdi. Ancak Gabar Dağı'nın sarp kayalıkları, sık orman dokusu ve zorlu arazi koşulları, arama çalışmalarını güçleştirdi. Görüş mesafesinin düşük olduğu anlarda termal görüntüleme sistemi devreye alındı. 06.45'te AFAD'a ait termal dron, TIR'dan biraz uzakta olan Rıdvan Varlı'yı sağ olarak tespit etti. Ekipler kısa sürede bölgeye giderek Varlı'ya ulaştı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen sürücü, kontrol amaçlı sağlık ekiplerine teslim edildi. Varlı'nın girdiği bölgede aracıyla çıkamadığı, bu sebeple mahsur kaldığı, telefonunun çekmediği ve bölgede kalarak yardım beklediği belirtildi.

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/LŞIRNAK,