G7 Dışişleri Bakanlarından Ortak İran Açıklaması: "İlave Kısıtlayıcı Tedbirlere Hazırız"

Güncelleme:
G7 ülkeleri, İran'daki protestolara yönelik artan baskılardan duydukları endişeyi ifade ederek, Tahran yönetimini şiddet kullanmaktan kaçınmaya çağırdı. Açıklamada, insan hakları ihlallerinin sürmesi halinde yeni yaptırımların gündeme gelebileceği vurgulandı.

(ANKARA) - G7 ülkeleri dışişleri bakanları, " İran'da devam eden protestolara yönelik baskıların artmasından duydukları derin endişeyi" dile getirerek, Tahran yönetimini "şiddet kullanmaktan kaçınmaya" çağırdı.

G7 ülkelerinin dışişleri bakanları İran'a ilişkin ortak açıklama yaptı.

Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanları ile Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi'nin imzasıyla yayımlanan açıklamada, 2025 yılı Aralık ayının sonlarından bu yana devam eden olaylarda İran güvenlik güçlerinin tutumu eleştirildi ve "İnsan hakları ihlallerinin sürmesi halinde yeni yaptırımların devreye sokulmaya hazır olduğu" vurgulandı.

Açıklamada, "Aralık 2025'in sonundan bu yana daha iyi bir yaşam, onur ve özgürlük için meşru taleplerini cesurca dile getiren İran halkına yönelik İran makamlarının acımasız baskılarının artırmasına şiddetle karşı çıkıyoruz. Bildirilen ölüm ve yaralanma sayısının yüksek seviyede olması bizi derinden endişelendirmektedir. Güvenlik güçlerinin göstericilere karşı kasıtlı şiddet kullanımını, protestocuların öldürülmesini, keyfi tutuklamaları ve sindirme taktiklerini kınıyoruz" ifadeleri yer aldı.

G7 üyeleri, İran hükümetinden "tam bir itidal sergilemesini ve vatandaşların ifade, haber alma ve örgütlenme özgürlüğü gibi temel haklarına saygı göstermesini" talep etti.

Bakanlar, İran'ın uluslararası insan hakları yükümlülüklerini ihlal ederek protestoları ve muhalif sesleri bastırmaya devam etmesi durumunda, "ilave kısıtlayıcı tedbirler uygulamaya hazır oldukları" uyarısında bulundu.

Kaynak: ANKA / Güncel
