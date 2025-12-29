Futbolda Bahis Soruşturması Kapsamında Aralarında Erden Timur'un da Olduğu 19 Kişi Tutuklandı

(İSTANBUL) - Futbolda yasa dışı bahis soruşturması kapsamında aralarında eski Galatasaray Spor Kulübü yöneticisi Erden Timur'un da bulunduğu 19 kişi tutuklandı, 3 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, toplam 22 şüpheli hakkında tutuklama talebinde bulunuldu. Sulh ceza hakimliği, yapılan değerlendirme sonucunda 19 şüphelinin tutuklanmasına, 3 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Tutuklanan şüpheliler şunlar oldu:

Bahattin Berke Demircan, Doğukan Çınar, Eyüp Can Temiz, Furkan Demir, Gökhan Payal, İbrahim Yılmaz, Mustafa Çeçenoğlu, Ergün Nazlı, Hamit Bayraktar, Hüseyin Aybars Tüfekci, İlke Tankul, İsmail Karataş, Mert Aktaş, Tufan Kelleci, Ecem Alkaş, Mirza Şerifoğlu, Esat Bilayak, Fatih Kulaksız ve Erden Timur.

Adli kontrol kararı verilen şüpheliler ise Hakan Çakır, Serhat Ölmez ve Umut Esel oldu.